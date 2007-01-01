Шапша поддержал калужскую хоккейную команду

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пришёл на хоккейный матч, чтобы вместе с болельщиками поддержать калужскую команду. Во Дворце спорта «Центральный» прошла игра ХК «Калуга» против ХК «Факел-Ямал» в рамках Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Трибуны были заполнены до отказа — многие калужане пришли на игру с детьми и всей семьёй. Хозяева площадки не подвели: матч завершился победой «Калуги» со счётом 4:2.

После игры губернатор поблагодарил хоккеистов за яркую игру и выразил отдельную признательность вратарю Владимиру Войтюку за надёжную игру в воротах. Шапша также отметил мощную поддержку болельщиков.