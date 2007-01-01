Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Шапша поддержал калужскую хоккейную команду
Спорт

Шапша поддержал калужскую хоккейную команду

Дмитрий Ивьев
16.02, 08:53
0 331
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пришёл на хоккейный матч, чтобы вместе с болельщиками поддержать калужскую команду. Во Дворце спорта «Центральный» прошла игра ХК «Калуга» против ХК «Факел-Ямал» в рамках Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Трибуны были заполнены до отказа — многие калужане пришли на игру с детьми и всей семьёй. Хозяева площадки не подвели: матч завершился победой «Калуги» со счётом 4:2.

После игры губернатор поблагодарил хоккеистов за яркую игру и выразил отдельную признательность вратарю Владимиру Войтюку за надёжную игру в воротах. Шапша также отметил мощную поддержку болельщиков.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjkzN3BTKytlcTN0VUt5eTIxcytwQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiZ3ZUSWZlYjUwOUE4T05nZXlzR0QzZ2RGUzk2Vmk5bWgybHd3ZHZiTHZrVGZhazhnYWR5T2tsaGxHeU5OY2FJc2NjL0I2TmNTU2JuaWw4anYwMjJqb3pCbHBWTHM2T3I0ZFdDeXhuUll0eFBERzJLYlRnMmR3Q256aCticG4yN0lzNWZxRFQ2UHA1c0tGSnVFL0NIS3hTWHMxQjVDOXg0blZjWXJzOEt0U05kalFkaVpKZFlvdzVOUytEcTZoYWh4Y3pwUjBCVzN5dWk4OHdKQXI4U2hFQU1pQlI1cE1nOVE2RHU1NnFtenBKZFZWUWNuS09TY1ozbWZ0Z0czZ3BISUZQZkYvMnlHRC90ZmkxSkxzNlJZWS9kVWhZdVVxNWZLSUlzOFY3SldPZEZIVGt1Mm84eXlqWUxVVlQveWFsdG42aUp6S3Rxa3hJTHl6RFJ2ZnIvVXV5dmJVYmZxWmRNRVpKVjlEOHBGbDgzMTdiTzdtQit4bDhLV1JaT21KcExBWGpza1R0ZDIzUGMzdmorbHVZYWE1a3hRaHRlcThVcnJlaDhGUDdYeUxGd25OVnJzSkR0bjFtM3FReVNYdEFaeSIsIm1hYyI6ImJmZDI0NGExMzIwNDRmZDJlYjk2ZGZhYjhkN2VmYzY1YzE1ZmI4Y2E2NGM3MzdhZjhjNTc0ODk4ZWE2OWY4MjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJ6YmRqQ2hYWC9aeEZPeUZVaUJuUEE9PSIsInZhbHVlIjoiRk1Ea2dSb0tMSkNsbHBZRkJubDRFTkNVUGlFQlo5Y2ZQV1NmWUtHY1YrS2lVdmdoa2VhNkd1dFhaSSs5YXhDOTg5L01CMnduQ2R2Tmw0SDc5U01VdXVVR1FUZzY2SFJNZ3hWTmZXNGxtMzBLZW5hSldwUzdyS0duaXp3OUk4ZDg2bGJQWHhOZmpHUTJHS3dOemJuVmJRUGVQLy9xOEdsNTFPNUhoNk1qay84ZkJQem5RV3FHV1kxMDd3Y0JMU01iTmlZVFVOUjZpWTlYK0xBWDlvTjBPRWJ4SFJlREx6MjFhTmI3bk1xRitBelN3L3ZxWUN1cU01Mk4ySk9ncTMvS0FmVnE4VXRzYXR5TDkyTnNZZVVQdmJHb2pzUW8yYnp2YVNHdGJCa2xzZ0pWOE8rRTVoVmJoUDViQ2FpemVhMElaejQvU2t0VmM5UmhxVEZ5bXk0Tmoyam84R09oSlZGT3B3aDJ0b1cxTzRvOE9Tb2krd1lJb2JiZU9MU0VsOFdmQ0lyd3d6aWg4dEZNdkRveVlsV2ZBaGJibndrc2dWVjRmNSt4VDhKbEdWaC83WnBQczRSWEJ3cFprVTBlN25RY0tnM1VYMktJRWtHOFdSeVloMWduYjYyRldadDFtSzZPaUUxeXBOQ05ibDNaVlNCYkYzVHc1OWx2ajAzVlJ1a3JnK0Z0UklsL1VnUURvL0RJaDNwbVZlWlF5N01YSUN4VnZnWEpjUlFnL01KVEkyNStBeVVLUi8rWXpmTjhBQWpQTjNML25VaWtDUUZsOC9tb1BxZmhZWGxBOWRVaUZYWlNRL2tMcjhpRU9kbis0ZHVBdWg1SGN1c3dqUzhUUGowcSIsIm1hYyI6IjE1N2IxNWE2MTk4YzU0NWNiMjRmYTRiMjY0MDc4N2Q1MDgyYzgzNGNhMWNjZGY2MjI4ZjQ2YmMxM2M3ZWNkNjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+