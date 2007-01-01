Обнинск
-10...-9 °С
Новость дня Спорт

Ямальский «Факел» взял реванш в хоккейном матче с «Калугой»

Владимир Андреев
15.02, 17:17
В воскресенье, 15 февраля во Дворце спорта «Центральный» прошла вторая встреча команд серии Национальной молодежной хоккейной лиги.

Проигрывая после двух периодов хоккеисты «Факела» в финале изменили ход встречи.

В результате матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Факел-Ямал».

В субботу на этом же льду калужские спортсмены победили соперников со счетом 4:2.

