Ямальский «Факел» взял реванш в хоккейном матче с «Калугой»
В воскресенье, 15 февраля во Дворце спорта «Центральный» прошла вторая встреча команд серии Национальной молодежной хоккейной лиги.
Проигрывая после двух периодов хоккеисты «Факела» в финале изменили ход встречи.
В результате матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Факел-Ямал».
В субботу на этом же льду калужские спортсмены победили соперников со счетом 4:2.
