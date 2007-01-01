Калужские хоккеисты одержали победу над командой из Ямала
В играх Национальной молодежной хоккейной лиги, в субботу, 14 февраля, прошел матч ХК «Калуга» с ХК «Факел-Ямал».
При полных трибунах Дворца спорта «Центральный» калужские хоккеисты в упорной борьбе одолели соперника из Ямала.
Первая шайба залетела в ворота «Факела» еще на первых минутах матча, однако соперник несколько раз за игру сокращал счет.
В итоге буквально на последних секундах калужские хоккеисты поставили победную точку, забив четвертую шайбу.
Итоговый счет 4:2 в пользу хоккейного клуба «Калуга».
