Обнинск
-5...-4 °С
Новость дня Спорт

Калужские хоккеисты одержали победу над командой из Ямала

Владимир Андреев
15.02, 07:24
0 117
В играх Национальной молодежной хоккейной лиги, в субботу, 14 февраля, прошел матч ХК «Калуга» с ХК «Факел-Ямал».

При полных трибунах Дворца спорта «Центральный» калужские хоккеисты в упорной борьбе одолели соперника из Ямала.

Первая шайба залетела в ворота «Факела» еще на первых минутах матча, однако соперник несколько раз за игру сокращал счет.

В итоге буквально на последних секундах калужские хоккеисты поставили победную точку, забив четвертую шайбу.

Итоговый счет 4:2 в пользу хоккейного клуба «Калуга».

