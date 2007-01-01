В Калуге прошла массовая гонка «Лыжня России»

В этом году мероприятие объединило около четырёх тысяч калужан разных возрастов: от самых юных до опытных спортсменов.

Самому маленькому участнику было всего два года, а самому опытному - 86.

Гонка собрала как профессионалов, так и любителей лыжного спорта. Участники преодолели дистанции разного уровня.

После финиша всем вручили сертификаты на память.