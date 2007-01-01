Обнинск
В Калуге прошла массовая гонка «Лыжня России»
Спорт

В Калуге прошла массовая гонка «Лыжня России»

Евгения Родионова
14.02, 21:11
0 435
В этом году мероприятие объединило около четырёх тысяч калужан разных возрастов: от самых юных до опытных спортсменов.

Самому маленькому участнику было всего два года, а самому опытному - 86. 

Гонка собрала как профессионалов, так и любителей лыжного спорта. Участники преодолели дистанции разного уровня.

После финиша всем вручили сертификаты на память.

