В Калуге прошла массовая гонка «Лыжня России»
В этом году мероприятие объединило около четырёх тысяч калужан разных возрастов: от самых юных до опытных спортсменов.
Самому маленькому участнику было всего два года, а самому опытному - 86.
Гонка собрала как профессионалов, так и любителей лыжного спорта. Участники преодолели дистанции разного уровня.
После финиша всем вручили сертификаты на память.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь