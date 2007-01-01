Калужский армрестлер Юрий Ким привёз две серебряные медали с Кубка мира
Спортсмен из Калужской области Юрий Ким успешно выступил на Кубке мира по пара-армлестлингу в Ташкенте. Соревнования собрали около 300 атлетов из 27 стран.
Воспитанник спортивно-адаптивной школы «Эверест» завоевал второе место дважды — в зачёте на правой и на левой руке.
Юрий соревновался в весовой категории до 80 килограммов.
