Спорт

Калужский армрестлер Юрий Ким привёз две серебряные медали с Кубка мира

Дмитрий Ивьев
13.02, 10:29
Спортсмен из Калужской области Юрий Ким успешно выступил на Кубке мира по пара-армлестлингу в Ташкенте. Соревнования собрали около 300 атлетов из 27 стран.

Воспитанник спортивно-адаптивной школы «Эверест» завоевал второе место дважды — в зачёте на правой и на левой руке.

Юрий соревновался в весовой категории до 80 килограммов.

