Спорт

Калужане выиграли четыре медали на первенстве ЦФО по дзюдо

Дмитрий Ивьев
12.02, 14:10
В Орехово-Зуево прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Более 300 спортсменов из 17 субъектов боролись за призы турнира.

Три медали привезли воспитанницы спортшколы олимпийского резерва «Юность». Победу в весовой категории более 70 кг одержала Полина Никишина. «Бронзу» завоевала Владислава Керимова среди спортсменок до 70 кг. Еще одной обладательницей бронзовой медали стала Ульяна Заиграева в категории до 40 кг.

Также третье место покорилось Руслану Дзарахову из боровской спортшколы «Звезда», который выступал в весовой категории свыше 90 кг, сообщили в Минспорта.

