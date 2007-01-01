Калужане выиграли четыре медали на первенстве ЦФО по дзюдо

В Орехово-Зуево прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Более 300 спортсменов из 17 субъектов боролись за призы турнира.

Три медали привезли воспитанницы спортшколы олимпийского резерва «Юность». Победу в весовой категории более 70 кг одержала Полина Никишина. «Бронзу» завоевала Владислава Керимова среди спортсменок до 70 кг. Еще одной обладательницей бронзовой медали стала Ульяна Заиграева в категории до 40 кг.

Также третье место покорилось Руслану Дзарахову из боровской спортшколы «Звезда», который выступал в весовой категории свыше 90 кг, сообщили в Минспорта.