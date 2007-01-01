Обнинск
-3...-2 °С
Спорт

В Калуге пройдут «Нарды героев»

Дмитрий Ивьев
12.02, 10:21
0 184
14 февраля в Дворце спорта «Центральный» пройдёт необычное мероприятие — турнир «Нарды героев». Встреча задумана как возможность для ветеранов отдохнуть, пообщаться и провести время за настольной игрой, сообщили в правительстве.

Изначально проект создавали для участников спецоперации, но позже решили пригласить ветеранов всех военных кампаний. Гости смогут сыграть в нарды, а члены их семей — в шашки или присоединиться к основной игре.

Организаторы ожидают около 30 человек, но готовы принять всех желающих. Зарегистрироваться можно будет прямо на месте — регистрация начнётся в 9 утра, а официальное открытие запланировано на 10:00.

калужская область
