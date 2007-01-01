Обнинск
Калужанин выиграл «бронзу» на всероссийском турнире по рукопашному бою

Дмитрий Ивьев
12.02, 10:23
0 234
Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 12-13, 14-15 и 16-17 лет принимал Липецк.

Соревнования приурочили к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили 12 февраля в Минспорта.

За призы боролось порядка 500 спортсменов из 28 регионов России.

Нашу область представлял воспитанник клуба спортивных единоборств «Черный Тигр» Энтони Агитян. Он завоевал бронзовую медаль и путёвку на первенство России.

Тренируют спортсмена Нарек Мосесян и Дмитрий Жуков.

