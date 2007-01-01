Калужанин выиграл «бронзу» на всероссийском турнире по рукопашному бою
Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 12-13, 14-15 и 16-17 лет принимал Липецк.
Соревнования приурочили к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили 12 февраля в Минспорта.
За призы боролось порядка 500 спортсменов из 28 регионов России.
Нашу область представлял воспитанник клуба спортивных единоборств «Черный Тигр» Энтони Агитян. Он завоевал бронзовую медаль и путёвку на первенство России.
Тренируют спортсмена Нарек Мосесян и Дмитрий Жуков.
