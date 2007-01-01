Калужские футболисты выиграли международный турнир на домашнем поле
В Калуге завершился международный турнир по футболу. На соревнования съехались команды из Минска, Ленинградской и Московской областей, Архангельска, Сургута, Курска, Тулы и Калуги.
Воспитанники местной футбольной школы «Космос-Калужники» одержали победу в своей возрастной группе, обыграв соперников из других городов и стран.
По итогам турнира лучшим игроком калужской команды был признан Даниил Ахмелкин. А защитник Давид Давтян получил приз как лучший игрок обороны среди всех участников соревнований, сообщили в Минспорта.
