Калужские футболисты выиграли международный турнир на домашнем поле

В Калуге завершился международный турнир по футболу. На соревнования съехались команды из Минска, Ленинградской и Московской областей, Архангельска, Сургута, Курска, Тулы и Калуги.

Воспитанники местной футбольной школы «Космос-Калужники» одержали победу в своей возрастной группе, обыграв соперников из других городов и стран.

По итогам турнира лучшим игроком калужской команды был признан Даниил Ахмелкин. А защитник Давид Давтян получил приз как лучший игрок обороны среди всех участников соревнований, сообщили в Минспорта.