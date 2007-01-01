Хоккеисты «Калуги» дважды уступили «Граниту» в домашних матчах
Калужская молодёжная хоккейная команда провела две встречи с чеховским «Гранитом» на льду Дворца спорта «Центральный» в рамках сезона Национальной молодёжной хоккейной лиги.
В первом матче калужане уступили со счётом 2:3.
Спустя день команды вновь сошлись в упорной борьбе. На этот раз «Калуга» проиграла с минимальным счётом 1:2.
Следующие домашние матчи калужская команда сыграет 14 и 15 февраля против ямальского «Факела».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь