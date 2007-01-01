Обнинск
Хоккеисты «Калуги» дважды уступили «Граниту» в домашних матчах

Дмитрий Ивьев
11.02, 12:00
Калужская молодёжная хоккейная команда провела две встречи с чеховским «Гранитом» на льду Дворца спорта «Центральный» в рамках сезона Национальной молодёжной хоккейной лиги.

В первом матче калужане уступили со счётом 2:3.

Спустя день команды вновь сошлись в упорной борьбе. На этот раз «Калуга» проиграла с минимальным счётом 1:2.

Следующие домашние матчи калужская команда сыграет 14 и 15 февраля против ямальского «Факела».

