Калужане не могли зарегистрироваться на лыжню из-за технического сбоя

Об этом в понедельник, 9 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм». По её словам, она вторую неделю не могла зарегистрировать ребёнка на Всероссийскую лыжню России.

— Уже как вторую неделю не могу зарегистрировать ребёнка на лыжню. Как всегда все для детей, - рассказала о проблеме горожанка.

— Действительно, в выходные дни из-за технического сбоя были сложности с регистрацией. Сейчас заявки на участие в мероприятии поступают. Просим пройти регистрацию ещё раз. Благодарим за обращение и до встречи на старте, - прокомментировали ситуацию в Министерстве спорта Калужской области.