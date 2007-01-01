Обнинск
-10...-9 °С
Главная Новости Спорт Калужские шашисты собрали медали на турнирах ЦФО
Спорт

Калужские шашисты собрали медали на турнирах ЦФО

Дмитрий Ивьев
10.02, 13:42
0 156
В Калуге завершились чемпионат и первенства Центрального федерального округа по русским шашкам. На соревнованиях ярко выступили воспитанники местной спортшколы «Шашки русские» — калужане завоевали медали во всех возрастных категориях, сообщили в Минспорта.

Среди взрослых спортсменов лучший результат показала Юлия Медведева, ставшая чемпионкой округа. Ещё одну бронзовую награду у женщин привезла Ирина Анурина. Среди мужчин серебряным призёром стал Антон Бурсук.

Особенно успешно выступили юные шашисты. Золото первенства взяли Артём Бизюлев (до 14 лет), Диана Рабаджи (до 17 лет) и самый юный чемпион — Мстислав Фролов (до 9 лет). Серебряные медали достались Ивану Левину (до 11 лет) и Арине Мастеевой (до 17 лет).

Бронзовых наград калужане получили сразу несколько: Алексей Свежинцев и Валерия Денисова (до 20 лет), Анастасия Обливанцева (до 17 лет), Алиса Астахова (до 11 лет) и Арина Амелина (до 9 лет).

область
