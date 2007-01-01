Региональный Минспорта рассказал о работе парковки во Дворце спорта

В воскресенье, 8 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о работе парковки в спортивном комплексе «Дворец спорта» на улице Ленина.

По её словам, в этом году все места на подземной стоянке просто исчезли.

— Я регулярно хожу заниматься в бассейн, приезжаю из отдаленного района нашего города, очень нравится спортивный комплекс. Всегда пользуюсь подземной стоянкой и никогда не было никаких проблем, всегда были места. В этом году все места на стоянке просто исчезли. Выяснилось, что все места проданы с возможностью длительного хранения авто. То есть стоянку используют как место для аренды в центре города. А люди, которые приехали позаниматься спортом, вынуждены искать место вокруг по дворам, куда можно приткнуть машину. На мое обращение в администрацию мне ответили, что стоянкой могут пользоваться все, кто захочет. Я понимаю, Дворец зарабатывает деньги, ведь люди платят, но ведь и те, кто приезжает на спорт тоже пользователи. Почему наши права ущемляют? Почему для нас не оставить некое количество мест, чтобы после занятий, в мороз, не тащиться по улице? - рассказала о проблеме женщина.

В Министерстве спорта Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Подземная парковка Дворца спорта работает. Въезд осуществляется при наличии свободных мест. На сегодня продано лимитированное количество абонементов. Остальные парковочные места заняты автотранспортом жителей Калуги. Парковка является общедоступной. Любой желающий может поставить машину, чем в связи с холодными погодными условиями воспользовались жители города.