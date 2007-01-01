Обнинск
Спорт

Калужские многоборцы завоевали «бронзу» на чемпионате ЦФО

Дмитрий Ивьев
09.02, 10:46
0 257
В Воронеже прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по морскому многоборью в дисциплине морское троеборье. Порядка сотни спортсменов боролись за медали. Наш регион представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова, рассказали 9 февраля в Минспорта.

В рамках чемпионата третье место пьедестала среди мужчин в упорной борьбе завоевала сборная Калужской области в составе Павла Бурсина, Ивана Тарасова, Луки Смурова, Артема Микаеляна и Николая Горбачева.

На первенстве обе наши команды остановились в шаге от медалей. Юношеская команда выступала в составе: Елисей Куртеняк, Макар Раскостов, Илья Лобанов, Лев Поляков и Иван Юганов. А команду девушек представляли София Горбачева, Ангелина Волкова, Алиса Зоркова, Вероника Калинина и София Ковалева.

