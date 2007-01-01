Калужские футболистки взяли бронзу на первенстве России по футзалу

В Калуге завершился финал первенства России по футзалу среди девочек до 14 лет в зоне «Центр». В Дворце спорта «Центральный» неделю сражались команды из Брянской, Тульской, Орловской и Калужской областей, сообщили в Минспорта.

Бронзовыми призёрами стали калужанки из команды «Ника-СШ №5». В борьбе за второе место они уступили брянской команде, а чемпионский титул завоевала тульская «ЦИВС».

Ещё одна команда из Калужской области — «Родина» — заняла четвёртое место. Пятую строчку заняла орловская «Академия футбола им. Ю.П. Семина», шестую — вторая калужская команда «Ника-СШ №5-2», седьмую — «Калужаночка».

Отдельно отметили защитницу калужской «Ники» Варвару Погодину — её признали лучшей в своём амплуа на всём турнире.