Калужские каратисты привезли четыре медали с турнира ЦФО

В Орле завершился чемпионат и первенство Центрального федерального округа по киокусинкай — одному из стилей карате. На соревнования съехались около 1200 спортсменов из 12 регионов России.

Калужская команда выступила успешно и завоевала четыре медали.

«Золото» в спаррингах (кумитэ) взяли Руслан Мишутин и Артём Мускатов. Мускатов также добавил к своей победе бронзовую награду в дисциплине ката — это отработка боевых приёмов без соперника. Ещё одну «бронзу» в кумитэ привёз Виктор Вчерашний, сообщили в Минспорта региона.