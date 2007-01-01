Обнинск
Спорт

Калужские каратисты привезли четыре медали с турнира ЦФО

Дмитрий Ивьев
09.02, 07:54
В Орле завершился чемпионат и первенство Центрального федерального округа по киокусинкай — одному из стилей карате. На соревнования съехались около 1200 спортсменов из 12 регионов России.

Калужская команда выступила успешно и завоевала четыре медали.

«Золото» в спаррингах (кумитэ) взяли Руслан Мишутин и Артём Мускатов. Мускатов также добавил к своей победе бронзовую награду в дисциплине ката — это отработка боевых приёмов без соперника. Ещё одну «бронзу» в кумитэ привёз Виктор Вчерашний, сообщили в Минспорта региона.

