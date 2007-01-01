Калужские каратисты выиграли две медали в Сочи
Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок BEST SPORT Кавказ» собрали там 950 участников из 31 региона, сообщили 4 февраля в министерстве спорта Калужской области.
Нашу область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел».
В возрастной категории 16-17 лет Егор Болотов выиграл весовую категорию до 55 кг.
Второе место на счету Никиты Колганова. Он выступал в возрастной группе старше 18 лет в весовой категории 84+ кг.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь