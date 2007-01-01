Обнинск
Калужские каратисты выиграли две медали в Сочи

Дмитрий Ивьев
05.02, 10:16
Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок BEST SPORT Кавказ» собрали там 950 участников из 31 региона, сообщили 4 февраля в министерстве спорта Калужской области.

Нашу область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел».

В возрастной категории 16-17 лет Егор Болотов выиграл весовую категорию до 55 кг.

Второе место на счету Никиты Колганова. Он выступал в возрастной группе старше 18 лет в весовой категории 84+ кг.

