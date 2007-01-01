Калужские самбисты выиграли медали в Краснодаре

В Краснодаре завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек 18-20 лет. Более 400 спортсменов из 65 субъектов страны состязались за медали, сообщили 4 февраля в министерстве спорта региона.

Обладателем золотой медали стала Полина Никишина. Представительница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (Калуга) выступала в весовой категории 80+ кг и смогла отобраться на первенство мира.

«Бронзу» среди спортсменок до 65 кг завоевала Владислава Керимова.

Еще одной медалью отметился Назар Гуров из спортшколы олимпийского резерва «Квант» (Обнинск) в весовой категории 98+ кг.