Обнинск
-20...-19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане завоевали медали на соревнованиях по легкой атлетике
Спорт

Калужане завоевали медали на соревнованиях по легкой атлетике

Дмитрий Ивьев
03.02, 14:29
0 267
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Туле завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет. Порядка 400 спортсменов из 49 субъектов боролись за медали в различных дисциплинах, сообщили 3 февраля в Минспорта Калужской области.

Представители нашего региона из спортивной школы олимпийского резерва «Юность» завоевали «золото» и «серебро» турнира.

Сильнейшим бегуном на 2000 метров с препятствиями стал Илья Елизаров, показав время 8:54.17.

В шаге от победы на всероссийских соревнованиях остановился Егор Пахунов в толкании ядра, продемонстрировав результат 12 м 92 см.

Немного до пьедестала не хватило Александре Копанцовой, которая заняла 4 место. Представительница спортшколы олимпийского резерва «Темп» выступала в беге на 60 м.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9uRjg2Q0MxcjY2WWFjYnFTWmk4V2c9PSIsInZhbHVlIjoialVKQ3FmT1ljQW9vUWI1SGpodWxYeTBFZkEyb2c5YWFGRGI5bXBRazBrNXFTcGVhY0NOWVNsVldSUmlaTG5QRjhseW9EbWVDSkd0NzYwMktSaHNXSmd6eFpqdlZKNkdOTzRaWi9STFRvZXNHVDdCVWN1T0V3Umwxa0VHTkUyL1FtdkpNNW5PcmR2TzdmeVZ4TkdDWFpUaEgwQTE2WkpOVnBWM2hRRTBTZ1NTZGdNa0puQnd4ZmdyZGxoUjJVeW0rRlJ1d0RrZ3lRc3FZSGtNdlZ4dVVxSXl0aWs5bnFQajZTU000aTB6c20zV1FNUlZWTENCWWhqUzhaWjBIK1llK0piTExOS3lXWWdSbjRoY3FZRWpWclB5ZVN5d2NKN3lpbmp1eWNsWXF4SjlHQkFBQkZzSUNlQVRsSlY2MC84TjJvcERpZlNLSDc2d3h5dG5PVGplVVV3aUpOYkM3Sk9wanhJQS9jNWJqSE9FTGtrTkx6UUdybzNRYjdSMjgydi8vd00yaUhnNHpwMmhSRytiYWhxdStjOFZRcHM4cWx5TkliS3ErNEZsZFV6U3FXc3ZpcVdNYU01M3Q4T0p5VkZudiIsIm1hYyI6ImZhNmEwYjY3MGRlOTkxNGUzZmQ0OTIxZGMwYWEwOWEyOWFhZjUyZTZkNzRlNzRkYTBhYWYzNTJjYTMyN2ZjY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFWbWtOZkxKMUYvNFQ0S2s5MGZmSkE9PSIsInZhbHVlIjoiZTRsRDZoU0o5MTV6T2xqNGhqVERjTE4xd1g2bGx4b0MwLzY1OVB5WkNmT2VWSWN1VWtQWXAyTDlKMnJWMDU1dk9aVmJlYmNYaHNwQ2ZLem9QdlIrdlBGVUdQVE95Umo5OXJZQTFIYUtZTFJ6QUdKcUZmdVdTeXJSZi9RSlV6N1loNThvMFZVWVNvd29rVWxRa0NRMGZUNDV5NDNwVGFZdXN3THdjQUdGUGFLc21kNFBDUm1hZXVsTEorR2dKRFRiTDFhcjc1cW5KQzhPMit6cU1sT3pPWGlQdnR2Syt4MEMzOVZsVEVzbEUyQi81ZlpJZFpSK05JNFJ6SktTQ3FTOGJZZ2djZkkybjVXMTNxUkZ4R0JwdHJmUnNPMXMrb1FyRU9ubjdQNmJQRTdWM2pTTEltVERKY2pRRkNHa2FVL2RuR0FmY2pxd0N1cHBqOHdQcHVLMG5Qb21EVWhibEpHYWNBRk81bWxEUkRtSVpiZkZWZWsxQVVvb05zV1BMVlhnNEtJQWF6dE9DZ3FBWjFPYlgrdFVwWkgvcUNGdkNQWGg0eEZtQUdkR1l0R0wzeXFDWnJiaEFBTXpYMW1Ta3ZoNzYyR0pkM0hDVW1MV1JWQVRBQ2RLQTdjWmZNN3Fnbk56ak8yK2YrbWFiZXRtdGN5VzQxNHZGaHMva25WMEk1STQrV1Bhc2pPdU95T0l1dWZ3MDlhdEdNRHNnRCtaeHRpbnJHK21mNnlhZHlROXd5V0djb1NQMnJZeUlUUGlqbm1kU3cwUXFJaWtFZzhBTTEwTGFLMVQ0UXVZUjN2UlNVWjVRSnN5NjVwMFEwaVBLMWdBc2Y2V1VOQUNhR2ZkVGZsRiIsIm1hYyI6ImRhMWExNDI4NjMwOGRmMzk4MTczODcwYjhiMzgwZGQ4ZjMyZWRlMTQzOWZhZWU5ZWJiZGM4NmM5MmIyNzA4YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+