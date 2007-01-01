Калужане завоевали медали на соревнованиях по легкой атлетике

В Туле завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет. Порядка 400 спортсменов из 49 субъектов боролись за медали в различных дисциплинах, сообщили 3 февраля в Минспорта Калужской области.

Представители нашего региона из спортивной школы олимпийского резерва «Юность» завоевали «золото» и «серебро» турнира.

Сильнейшим бегуном на 2000 метров с препятствиями стал Илья Елизаров, показав время 8:54.17.

В шаге от победы на всероссийских соревнованиях остановился Егор Пахунов в толкании ядра, продемонстрировав результат 12 м 92 см.

Немного до пьедестала не хватило Александре Копанцовой, которая заняла 4 место. Представительница спортшколы олимпийского резерва «Темп» выступала в беге на 60 м.