Соревнования по рукопашному бою прошли в Калуге
Соревнования по рукопашному бою прошли в Калуге

03.02, 13:17
В Калуге завершились межрегиональные соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет. Турнир прошёл в Дворце спорта «Центральный» и был посвящён памяти калужских десантников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 10 регионов Центрального федерального округа, включая Курскую и Брянскую области. С приветственным словом к участникам обратились Герои России Максим Бахарев и Михаил Полушкин - оба ветераны спецоперации, имеющие спортивные достижения в боевых дисциплинах.

По итогам турнира калужские спортсмены заняли второе командное место в возрастных группах 12-13 и 14-15 лет, а также третье место среди ребят 16-17 лет, сообщили 3 февраля в Минспорта.

