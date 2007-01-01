Юные футболисты из Калуги выиграли региональный «Кожаный мяч»

Команда юных футболистов из калужской школы № 45 имени Г.К. Жукова вышла в межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч — Школьная футбольная лига». Победа на региональном этапе была одержана 30 января.

Ребята 2014-2015 годов рождения тренируются под руководством Антона Маркина. Теперь им предстоит соревноваться с сильнейшими командами других регионов в рамках межрегионального этапа сезона 2025–2026.

Соревнования «Кожаный мяч» проводятся ежегодно и входят в систему школьных спортивных лиг России. Победители межрегионального этапа получают право выступить на всероссийском финале турнира.