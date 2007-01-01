Калужские дзюдоисты выиграли две медали на первенстве России

В Екатеринбурге прошло первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, где более 500 спортсменов из 72 субъектов страны состязались за медали, сообщили 3 февраля в Минспорта Калужской области.

«Серебро» в весовой категории до 100 кг на счету Владимира Досяка из спортшколы олимпийского резерва «Юность» (Калуга).

Бронзовая медаль покорилась Алине Ивановой. Она выступала в весовой категории до 52 кг.

Тренируют спортсменов Татьяна Папушина, Владимир Кутьин и Галина Шульга.