Калужские дзюдоисты выиграли две медали на первенстве России

Дмитрий Ивьев
03.02, 14:07
В Екатеринбурге прошло первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, где более 500 спортсменов из 72 субъектов страны состязались за медали, сообщили 3 февраля в Минспорта Калужской области.

«Серебро» в весовой категории до 100 кг на счету Владимира Досяка из спортшколы олимпийского резерва «Юность» (Калуга).

Бронзовая медаль покорилась Алине Ивановой. Она выступала в весовой категории до 52 кг.

Тренируют спортсменов Татьяна Папушина, Владимир Кутьин и Галина Шульга.

