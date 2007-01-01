Обнинск
Спорт

Хоккеисты «Калуги» дважды победили на выезде

Дмитрий Ивьев
02.02, 13:10
0 327
Калужане удачно провели игры с «Брянском» в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги.

В первом матче «Калуга» победила со счетом 5:1, во втором – 6:1, сообщили 2 февраля в министерстве спорта Калужской области.

Следующие встречи «Калуга» проведет с командой «Гранит-Чехов» на домашней арене Дворца спорта «Центральный» 9 и 10 февраля. Начало - в 19:00.

