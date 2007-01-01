Калужанин выиграл ещё одно «золото» в горных лыжах

В Красноярске завершились Кубок и чемпионат страны по горнолыжному спорту, где за наш регион выступали представители калужской спортшколы олимпийского резерва «Орленок».

Золотую медаль завоевал Александр Андриенко в рамках чемпионата России в параллельном слаломе. В этой же дисциплине Артем Жоголев занял пятое место.

Ранее Александр Андриенко стал победителем 4-го и 5-го этапов Кубка страны в слаломе-гиганте, рассказали 2 февраля в Минспорта Калужской области.