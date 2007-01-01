Калужские борцы завоевали две медали на первенстве ЦФО по вольной борьбе

В Воронеже завершилось первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года. В соревнованиях приняли участие 130 борцов из 11 регионов.

Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы «Энергия». Ярослав Ильючик стал серебряным призёром в весовой категории до 57 кг, а Роман Лосев завоевал бронзовую медаль среди борцов до 79 кг.

Спортсменов и их тренера Андрея Данченко поздравили в Минспорта.