Калужские борцы завоевали две медали на первенстве ЦФО по вольной борьбе
В Воронеже завершилось первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года. В соревнованиях приняли участие 130 борцов из 11 регионов.
Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы «Энергия». Ярослав Ильючик стал серебряным призёром в весовой категории до 57 кг, а Роман Лосев завоевал бронзовую медаль среди борцов до 79 кг.
Спортсменов и их тренера Андрея Данченко поздравили в Минспорта.
