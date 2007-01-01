Обнинск
-14...-13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские борцы завоевали две медали на первенстве ЦФО по вольной борьбе
Спорт

Калужские борцы завоевали две медали на первенстве ЦФО по вольной борьбе

Дмитрий Ивьев
30.01, 08:01
0 331
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Воронеже завершилось первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года. В соревнованиях приняли участие 130 борцов из 11 регионов.

Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы «Энергия». Ярослав Ильючик стал серебряным призёром в весовой категории до 57 кг, а Роман Лосев завоевал бронзовую медаль среди борцов до 79 кг.

Спортсменов и их тренера Андрея Данченко поздравили в Минспорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Indsa1VUVFJiMzNtekRoOWZ5VFl5dGc9PSIsInZhbHVlIjoiWkUxWW1KakFrY25hTEQ0Zy9ybHdjdUNhWDZJcGhIb1BabGFGRWJpUG94RkNxcVUwZFpZNWRuWVlWT2J3ajJPNzBBVVA2TUZwR0I1T1pxUlhpcVFQcDJFQ1h3UHUyY01ocVM5eU4zaXI3OW9DSy9obzZMd2hKbEx2dXJ2cnppY2NDS0RCQTl2Y0NjTmFzcFFEZnMvRzZhQ2RDZEZjUlBHVXhRU0YzamszWDNUZTRpODdXZ3BxbnMzYndTdUVEWWtlVHhCeHMwcGRNWmkvTkRjSG1zM0RZd3R5aWJYOGpaaTJOTCtjYUd6MlpmcjYzdm9OT0xJd2IvanJ5NlBlMVJTOUtsbCtvOVpVakVncEJsNkF0aGFyZDVnek5KOGRyWm9WdzBialpwRGJRbHFWV2VCMk41K0JkeEVzcnAzTERoVGNhcWNJa2xmTFlYbTBjRmRERWEvQTJwSmRiU1ZmSVFUVmRJK1JhS1QxejBmYytLcXJtc05YMkRuTjJjWkwvbjUzaHRKUmNuc2ZWLzc5VjVDRWJPSi9ITGJaUm1RN2M1Z2Y5VTlZRVU0UW1jWTM0cDJNNHc0a1FHRUNJSDVFak5XQiIsIm1hYyI6IjZlMzFiN2QxZDMzOWI2ZDY5YTRjN2U1NThhNTZhZTcyNzIwYzQ3OTJmZDc3YjEyNTM4ZDdlMzE4ZWM2MTVlNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZCbVhIVzRYUnN5U0xJUFhtSHhGVlE9PSIsInZhbHVlIjoiZWcvNFQ3ZXNZeTAxeEZTby9UYlptNXp0YWRqWTVndG1wZk1QbklrWDF3Qk9oRkJCajBUSjBKWE1TMDIwUjB0OXlwSzR3NEg2alVIOHQ1Q29hZ1V4czhUdHJvL3p1bldoQ1ByRjQ1TmkwZXFyd1RnaWFTaDZOSTMvc2hYdXFWSENHV3RJQjVxUUMxVE93alpBdzRZTVpxT1YyOFBveWpLakFBemdiaXJPV05IRjk1Y1ZLeGNFbjdnSGxpL3Z6YytEcWdwQ0FSOEpvN2dEMklEU2JWanU3TWxWTGFUbzkvRm9oSGNzSUZBS3dPRnVQeWVyZ0xBMm5MbGFLdVduNVczSGpzQkdCMElKVTZuSkI0bGdvT0grNlBrVWFrS0VTZjNPZlRPcE1PWTJFdHJybGludEhkc3BKc2lKRXBZSW9TQW1zWTVkeUlPeDFVQVZjYXZFMnRLMHhsR2pNQkRldWpHNXdvcFFwOVV5bDU2SDFETzBUR0N6Q2pNQTkrVFFiTCsrMmpGRXIyMEFpRzdBK0pJMDVsTE9FSkxzTGFORXl3K1M0SmFxTDVwRHd0a2tGOFVIZzFCL01mU2dUL1hWVk1sUmI1cGpPeW9vU2dMY2lOWlkzTlBMNVZ6aEpsb0VlR1BtcERMdGJLc2VoY1hDMjJwUGlrSHpNZW5jeE1IdDBxR3l2MVMzWk5BeVYxMWh1RnBOanppSFpMcjlPNzF4ZzNZU0JMTFN2bVBPRENFVis2c1loK09GMDhXc0x0QkFvUUJCaFpDOXhHd3F6V09KNjM2UHVHc2x5ZWU4UUVJWVYyejkwZ2VSZkx2YTNhMnNvQ2xIV0FieHBidlp0RGNOZyt2UyIsIm1hYyI6IjBiMmQzMjRmOTEzYWVlYTA3NWFiNTEzM2Y4ZmU4NzY4MGU4ZWI0NTYxN2I0NjFjM2I4MjM3MzQ0MjE3NmY3ZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+