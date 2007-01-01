В Калуге стартовало первенство ЦФО по фигурному катанию
29 января в Калуге началось первенство Центрального федерального округа по фигурному катанию. За медали соревнуются 72 спортсмена из 16 регионов. Соревнования продлятся до 31 января.
Как сообщили в министерстве спорта региона, Калужскую область представляют воспитанницы обнинской школы олимпийского резерва «Олимп»: Александра Юрина, Милана Кузина, Анастасия Морозова и Ксения Дудник.
Программа выступлений:
- 29 января — в 10:10,
- 30 и 31 января — в 9:00.
Напомним, Калуга уже принимала этот турнир в 2022 году.
