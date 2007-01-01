Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге стартовало первенство ЦФО по фигурному катанию
Спорт

В Калуге стартовало первенство ЦФО по фигурному катанию

Дмитрий Ивьев
29.01, 10:17
0 275
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

29 января в Калуге началось первенство Центрального федерального округа по фигурному катанию. За медали соревнуются 72 спортсмена из 16 регионов. Соревнования продлятся до 31 января.

Как сообщили в министерстве спорта региона, Калужскую область представляют воспитанницы обнинской школы олимпийского резерва «Олимп»: Александра Юрина, Милана Кузина, Анастасия Морозова и Ксения Дудник.

Программа выступлений: 

  • 29 января — в 10:10, 
  • 30 и 31 января — в 9:00.

Напомним, Калуга уже принимала этот турнир в 2022 году.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1NZ2ZiNDIva1RzVlRlTXhWOWlSK3c9PSIsInZhbHVlIjoiVzhCVXRMQTE1cjY1Mk5vbzF0bFExdkZzQWxaN1QvVXRhSUJCWmhuK0s2TGxjejlzSm1mL29EL2w5NFVpWWVVQW9pdldLeTNKRUtYeVZnMHVxM0I4VEZKU2oxazI5ck5tdU5BYmJVTXhDNlNRU3NSaEFBUHFKQTVIUVd1cVRIS29nNWF6S2FIeEJpNUVMdGJORFVZYlIrTWFMKzZvTnZOcGo2cVdDeHUzZGxITlVwWGNrcEZuazl4bCtNUVdZQ3VSbXhvMDdTb0N3bUhSZnpwRHFBazgxTHVoaHZpWVR3SnYrcDZVcW1ES2ZhbUNCNlpRS0did2llbjNoRTUzQThKWkh4R0U4UnpKODNpU3FWRUxFNkZlQnh1N0U4ZmcvT0VwZk40NEh3NHlKczA1MWx6US93OHZqelJKcCtObTE5OUUwY2hzWkh3V1AxL2R2RktTUi8wUTdyL2l3b3VsTGRZUVF0SXA0RCtzVkZrRXFORXdkb093eWpIeVcyOEZUOG93VVFIdGlyL1lsS09GbUJJSzR6SU9aaEtHbUtPWGJyOTdCK0tQcDRoSmFreE10SlNoeDhrRnE1Z3JQZHFLbjFaVSIsIm1hYyI6IjM1MTI2ODY4NmUzNDk5YWY4ZGY1OGI2MTk1N2JkZGM2YmZkNzcyNWI0YzZkNTliMzIwNDAxMmNmNThiYjY3NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNKcXdSaHpLd0tFRWVzNVVMSmYxRWc9PSIsInZhbHVlIjoiWkxVNzc5eEN1dFlVV0VnMzR3Z2l3bWJ5eVg1dVdiWVZ5M3NzT2doVCtGaGVqalFuRHZQRDBnQlk0Qll3bXR0anVLL2pkMHVNZlJIWk1YWWV1VEtRZ0M1R1NFWTNGcnlKbUkzWmFVYmxKQUJwS2d5RVAwOWl0Z28yVjNEV0Zyb2ttc3I0QVMzTFA0dXI2TkFUQmtTbnhrU2thZ3BkQzlQNTM0UG5uV0IwSEhmdVl1N1U4d3lZaUIrRHVNQmxRMDJvekQxdHhJNzh6WW4vTTBsaHk4Ym84ZzBlcUNNRnlpWEloWC9hUUdCYmo1QkZMajVxamcrYkVoRmd2ajN5TGdXdEZMVmxPM0UyZDNoMUxOb3N0M0MyMjU0UUtITjhFRktNeVdIZmtUa29JSUE2UzI1M2dZbGVOU25NSExHVHNVQklkVEY3VWhVbVFsbU4ramNEYXkwQkk0V2k0MXByTnZYV2JhaHhtSVJGcGxtU1BIN0tGdmJaNE9UZys5aXRZbXpwZmE4RXZuZUtTbnVGS2ZpRlpJdU55SWw3dFFXNUtzQ2I4TDdVbUw3WUdhNjBOMkNLUlk5S2hOVjNiNzBVSDRocUhvcE1CSEVlWVZ5Q1lGWDR6ZWlxLzBTRS9mZ0svTFB4SDlPYmhGVVA2MDlWWXZQM0J3UWY2SVZLZHZwMXFLVm14NVJYQnAwM2tYQ1RQYTNrRWdJc0psbnFyM3h0TTFJNVFULzZ5TUQyejc5SCtIeGlwYThRV0l4YmtBU1NVM3dMTWFsSm95STZLZUh6RlpjNmZLcDhIMWI0WkxLMnhzMEJPTnBwclZSaldYY1F4d0NkZnRMR1JRaEliaThoenlHdCIsIm1hYyI6IjkwYjY0NDVmYTgxYWExYTU3MDYzNWE3OTBhYzExMmYwMDVlMWUyYTJkNDFhOTdlM2MyYzBmMWZjMWRjOTBmOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+