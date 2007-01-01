Обнинск
Калужанин выиграл два «золота» на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Дмитрий Ивьев
29.01, 10:30
Красноярск принимает 4 и 5 этапы в слаломе-гиганте и 6 этап в слаломе. Туда приехало около 100 спортсменов из 14 регионов.

Две золотые медали в слаломе-гиганте на счету Александра Андриенко из калужской спортивной школы олимпийского резерва «Орленок».

Сначала он выиграл слалом-гигант на 4 этапе. А позже стал лучшим в этой дисциплине на 5 этапе Кубка, сообщили 29 января в Минспорта региона.

Ранее сообщалось, что Андриенко может попасть на Олимпиаду в Италии, которая стартует на следующей неделе. Однако российским спортсменам в горных лыжах выделили только два места – на Игры едут Семён Ефимов и Юлия Плешкова.

