Калужане выиграли медали на соревнованиях по полиатлону

В Калуге завершился этап Кубка России, чемпионат и первенство ЦФО. Наш регион представляли воспитанники спортшколы «Многоборец» (Калуга, Детчино), ЦДО им. Г.К.Жукова, МКУ СН «Спорт» г. Кондрово и МКУ ДО «Малоярославецкой СШ», сообщили 27 января в министерстве спорта Калужской области.

Полный комплект медалей Кубка завоевали Вероника Матвейченко, Дмитрий Юдин, Егор Овсянкин и Дарья Кочегарова.

Не менее успешными оказались выступления наших полиатлонистов на чемпионате ЦФО: первое место - Вероника Матвейченко, Дмитрий Юдин, Мария Жиляева; второе место - Егор Овсянкин.

«Золото» первенства ЦФО выиграли Александра Корнеева, Диана Пэсат, Михаил Багиров и Олег Иванов. «Серебро» - Яна Пэсат, а «бронзу» - Михаил Мариничев, Дарья Макеечева, Ярослав Тараканов и Василиса Соломонова.

Сборная Калужской области стала победителем Кубка, чемпионата (3-борье и 4-борье) и первенства ЦФО в 3-борье, в 4-борье наша команда заняла второе место.