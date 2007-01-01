Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли медали на соревнованиях по полиатлону
Спорт

Калужане выиграли медали на соревнованиях по полиатлону

Дмитрий Ивьев
27.01, 11:13
0 168
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге завершился этап Кубка России, чемпионат и первенство ЦФО. Наш регион представляли воспитанники спортшколы «Многоборец» (Калуга, Детчино), ЦДО им. Г.К.Жукова, МКУ СН «Спорт» г. Кондрово и МКУ ДО «Малоярославецкой СШ», сообщили 27 января в министерстве спорта Калужской области.

Полный комплект медалей Кубка завоевали Вероника Матвейченко, Дмитрий Юдин, Егор Овсянкин и Дарья Кочегарова.

Не менее успешными оказались выступления наших полиатлонистов на чемпионате ЦФО: первое место - Вероника Матвейченко, Дмитрий Юдин, Мария Жиляева; второе место - Егор Овсянкин.

«Золото» первенства ЦФО выиграли Александра Корнеева, Диана Пэсат, Михаил Багиров и Олег Иванов. «Серебро» - Яна Пэсат, а «бронзу» - Михаил Мариничев, Дарья Макеечева, Ярослав Тараканов и Василиса Соломонова.

Сборная Калужской области стала победителем Кубка, чемпионата (3-борье и 4-борье) и первенства ЦФО в 3-борье, в 4-борье наша команда заняла второе место.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpEcEFlSGpWMEFhck45cXlOUWtFMUE9PSIsInZhbHVlIjoiUHEzR0YrbDlLL3dJUTdOSlNKTmhVVUdNMzUxWHY1NXFHK0h0Q0MrS0FsTXdwbHJrY3ZySlNiNlhvbmVTWUpRNlBsUkdJUUFEdUI5bUVnV0lYc1p2RFNRQW1GSVJZT05ud0pmVlUwbEt2dDlLUWNQclJ3akN3TGR4d0RCQ1NBaGx1K1hlSDlRT1FqaHpBNENET2VBaU8waTdPNTcwUzAvWUVMMVEweDI5NSsyWGhPaTUzRWpnbkhxbXE1eVROV1kxenhoN2tEd280T3R5NDdLdFoxSVkydXNEWFBtQi8yVlU2TmYrempjbjFMV3VwSTF1T013dEh2RmFudTNlTGtadGdjQnFmOEFuUXkyMFNzTVg3UitCcXFYa3pLZHEvczhQWEVCOEVURUlDekZjdFRETExMNUdTV0RWaXc1YUFQcVpPWlBnVkxGUkZFNEFkZTFuOWZLWm5iNkpQekpqMFA1ZE83djkxY1BVcWt1TkVvMmpBcE5xVTJlcFlxV08vc2hWZmFSNEVZbVFWNHhqS2plaG5vUzVtd3pZeUJqUnFrd2h6VDdmTDVYK1pmZ2xIcFpiM25iRHVYTXEvODZEL3BhaSIsIm1hYyI6IjgwZjA3Mzc4ZjcxNTgwYTdlYTdiMGIxYmQ0N2JjMmU5ZjYyZTk0ZmRjOTgwNjVjZTJlNDhmZDlkNTA0OTk4ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxoTjdvSUpGTVdKMTU5aEo1cjJDY2c9PSIsInZhbHVlIjoiQnlWaUFWb2ZMWVFyanZqRm5naWlOeUpLT2pWQ0x1TnR6aGgrWHBYNGlPdGFsdmcxczZaV2FyaWRVbWZlVmRXcU9DR1dwQnZsWmRQdkFub2dEWnArRk1GcUxHYWFZOTI3OW1HTlR2SlVmZlJxd1ZRcHZMMkhXdGVQak1pV3ZHWDJKRmpUVHRHbVhWV09ndUdsN2RtZXNselFnZHMySysvQWFjdDN3NmpBMEREQzdYSmt5dnVxZ0dWYzhtQm90b1JMZnAyRnZyWjBOU1pNblNvWlJrVnJHM3FxbldEN09RV3MxNnVKRjdhZzV0d2xLVkZyQURMYmZhRlNwanFENHFva1lKaEF4cFNpNDU2aHhmNnU2UWpkdUFVWUtTY25DV2RwYlhXZkkwUzNmM2xkNGx4MGZmMllqY0tDcFl4czRuVzNQWHJBQlhXMDNHbnVTK3NzNC9LTDlkcDlHNDl4UDltQmhYZDRqaUh1U3lVQkN0cjlYUUdxMVJmdGZHeFBpRTFjTGIxcU9WUEpDN0tWRHc4WmNHTXlKOTRVWUVGdG5ydDVJRDFyaFpUL1VLRXVSZGxDZTVpQXJ1T1lhS2JqNlR4a1FIL2VSNllXR2cvdUJCYno3amNKTDQyd25xSGNwbnVlUlVzMXZ3K0dIaGt2TmZQbGdmV3lTeEtTTDhGL2hWay9tWGZoT3NRVTZXRlVOTStvK0xZcnRPN0pCNjQ3YW9MUFYrYW5sVXk3RGZ0RUtVeCtheVZBNGh2d3lVeEVVZkFVcGJlUHoxK1RpTVVRcGZvWHpSSmlPbTZSY3QzcW5lNnhVZ2p1OHc4MVVLR3g2WGxObjR4TWEzbkhBZTZsaFI2QiIsIm1hYyI6IjYxN2FjNjAyOTVjMTU2YTAxZTVhNjYyMDIyMmU2ODY3OTNiYzExYzVjOThiZDAzMDAxOGZhMTYxMjE1OWM4ZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+