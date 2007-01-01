Обнинск
Спорт

В региональном Минспорта ответили, где в Калуге заниматься адаптивной физкультурой

Евгения Родионова
26.01, 13:36
В субботу, 24 января, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о занятиях адаптивной физической культурой в Калуге.

— Подскажите, а в Калуге есть группы для занятий адаптивной физической культурой? Куда можно ребёнка отдать? - поинтересовался мужчина.

— В Калуге работают два бюджетных учреждения дополнительного образования: спортивная адаптивная школа «Эверест» и физкультурно-спортивный центр «Лидер». Также на базе спортивных школ олимпийского резерва по конному спорту и «Труд» открыты отделения по адаптивной физической культуре и адаптивным видам спорта, - ответили в Министерстве спорта Калужской области.

