Калужане выиграли медали на соревнованиях по рукопашному бою

Дмитрий Ивьев
23.01, 10:30
В Курске завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина», где состязались порядка 430 спортсменов из 24 регионов в возрастной категории 14-15 и 16-17 лет.

Калужскую область представляли спортсмены из Калуги и Балабаново.

Воспитанники спортклуба Равшана Ахмедова (Калуга) стали обладателями четырех медалей. Победителем стал Матвей Обыденнов, серебряными призерами стали Ярослав Варенцов и Александр Афонаскин. «Бронза» покорилась Динаре Акимышевой.

Тренируют их Равшан Ахмедов и Тимерлан Салманов, сообщили 23 января в Минспорта.

