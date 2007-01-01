Обнинск
Спорт

Калужанин сражается за попадание на Олимпиаду

Дмитрий Ивьев
22.01, 15:10
0 446
На прошедшем этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Турнау (Австрия) калужский спортсмен, мастер спорта России международного класса Александр Андриенко в слаломе-гиганте финишировал на 5 месте с отставанием от третьего и четвертого места в 0,14 секунды.

На других трассах в Мария-Альме (Австрия) Андриенко в той же дисциплине остановился в шаге от пьедестала, уступив 0,27 секунды.

Ранее воспитанник калужской спортивной школы олимпийского резерва «Орленок», а также участник олимпиад в Южной Корее и Китае получил от Международной федерации нейтральный статус и сейчас продолжает борьбу за путевку на XXV зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, рассказали в Минспорта Калужской области.

