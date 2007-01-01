Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге проходит турнир по футзалу среди девочек до 12 лет
Спорт

В Калуге проходит турнир по футзалу среди девочек до 12 лет

Дмитрий Ивьев
22.01, 08:12
0 196
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге проходит турнир по футзалу среди девочек до 12 лет

С 20 по 22 января в Дворце спорта «Центральный» в Калуге проходит зональный этап всероссийских соревнований по футзалу среди команд девочек до 12 лет.

В турнире участвуют шесть команд из Брянска, Орла, Кондрово и Калуги, которые борются за право называться лучшими в Центральном и Южном федеральных округах.

Как сообщили в министерстве спорта региона, вход на матчи - свободный.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZMOUcrbW9ScGVsT1NjSWUycC9CVlE9PSIsInZhbHVlIjoiWUV1cmlGMXNIZXJTMWtySStlN0hqUXl1TGIxeXZyWEhadlNqcVJpZHdOcUt5RHAzMHpvMDhGczd6TUIxY3I4TnVNSVhrLzVTMW0zTFh1VG9aVWNVeVp3MnhMdGVOZ1NxMDcvbElwQWtHcHR0MmJ5KzF4ZnVKSStTWTF2ZXAwU29HbmFiaCs2cEJzUUNSR0lvWTBWSmZqcnR4bVJQRWs1Z3QxdElyRXl2aUUzNjVlTk55bTNBNnQ4NTFtVWo0WUhYcGZzQlFYSkFoSk1RNHQvTUE0eUdKS3FqQ1VTVDkxd2hVVVU1d2RRcStKb2tpRVBIYi9Fc2wyeUVIT1g0bnVXc1ZmUDI1ZEtsZlBhUEJRUW1lNGVBS3lQWWZJZmdKZUp4ZGd6b05WdE5UK0paZlozRm4vMmpVL0RlNlFqTTd3WXlLR2NRcDFObFhoUC9XenBENVJ3YmVuWGFEY2Ezay8wWXpxMjNNeVBjNkdFZFN4NUlnWFdiRjVNQmJjeFc3azNXd1gzQm03YW94bTgwQ2JacGVoMldTbi9nNUtRQ1FyeXpjZ0xrUFVGUjQydisvOHR6aXVPNHVuelp2bnc1WW5ZVCIsIm1hYyI6IjM2ZGEyY2RiOGYwMzZkMTg1ODJmM2ViMzBkNTU3OTcwYWQ2ZTJhZTk3ZDE0OWFmMTNkYmMzM2JmNGI1MTU3N2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlwU1JHclVRTDVYUStIS3ZEbEVVN3c9PSIsInZhbHVlIjoiQnh3cnJtOG5saFJMSjdFQTFHb0d2emFmYkZJbXp4VzZ3bWVCTnh6Mk1vanBGZEFFc2JLTXJ3U3J3MGQ0ZlYrTzNocEVqSDVzdU5yY0s5cGtIY1BFOStkTEMyL1FMd3dYVU12dGhyYUtTQjdpWXV1YkVnc3lwc1RiWVhNOHlFL1ZOblhUYUVyWStoUEVmeDRqUVdpWEZJclh0VkVweDN5OTdLUmpNYU92dVhBcXNGdDdjbWtZWmNVY3lqOWhnRXBRSWs3TW9VQWZNWEY4bTl2T1JjZU1LOThmMTVCbTRyL1VyYmViQnYyeDJSTmdzbllid2txWVlNbzNDUUpBZmN1TVBJV2NpcGMwaXlGS1VMQnpuTnNiVFJXNVRlbWZpdmtSbGVwY2JoWUZjSk94Y0dKWHdnaGdtSi9hT1BWR3ZPYVA4ZU1sS1pKMU1tTXZqTnc3bGVlVE5VUXJ2RjBlWkhCa0hXcGlrNTN0anl4eWJrQjF2YnpiOWZTR2JnQTFzNjY3dFV0SVRyaTByYlpJUmtOYW9XMkRaL1lJV1B4WGpoOHkvQ0JSRTB3Q2lWVnhOZDhHbnFCY3VCaXl0d2d5SEtYOXZ2YUczRFFDRm1ZWEM3aE1wKzFlK1VqMS9PSGpGSG8wS1lySUVrNHFNeDZGVlg4TlBnNDFCd21BKy9nTWY2YTk1dTVzaDF3eDlRd2xtZUtNUE1QTXBscGRqbWhmRXIwbEVEaEl0QzV5U1QremEzMmUyMHQrTVB2VjBUYWdDQnZsdUdqTENIQlppbE1kd3JCOVlhN0orRnM5L0RGeDZQNDU1OGRkdTNNT3pLblVFL3N5cVg2RmV6VXd5TFdOTER6SSIsIm1hYyI6ImIzY2IwMmIwZjg2ZmVjOWU0OWRlZmM1OWNhNzZjNDk2NDI4YjMwOGEwMDZjMzJjMzAzYTcwZTY5MGFiMzM5YWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+