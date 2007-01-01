В Калуге проходит турнир по футзалу среди девочек до 12 лет

С 20 по 22 января в Дворце спорта «Центральный» в Калуге проходит зональный этап всероссийских соревнований по футзалу среди команд девочек до 12 лет.

В турнире участвуют шесть команд из Брянска, Орла, Кондрово и Калуги, которые борются за право называться лучшими в Центральном и Южном федеральных округах.

Как сообщили в министерстве спорта региона, вход на матчи - свободный.