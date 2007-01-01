Обнинск
-8...-7 °С
Спорт

Калужские борцы привезли медали с первенств ЦФО

Дмитрий Ивьев
21.01, 10:32
Завершились первенства Центрального Федерального округа в двух возрастных категориях по спортивной борьбе в дисциплине вольная борьба. Наш регион представляли воспитанники калужской спортивной школы «Энергия», рассказали 21 января в министерстве спорта Калужской области.

Среди юношей до 16 лет в Орле «золото» завоевал Мухаммад Рэдица в весовой категории до 35 кг, а на 2 место поднялся Адам Магомедов, который также стал серебряным призером среди спортсменов до 32 кг.

Следом прошло первенство ЦФО до 18 лет в Смоленске, где третье место пьедестала покорилось Даниле Абанькину.

спорт
