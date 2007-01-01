Калужские лучники завоевали три медали на Кубке России по ачери-биатлону

В селе Красная Горбатка прошёл второй этап Кубка России по стрельбе из лука в дисциплине «ачери-биатлон». Калужскую область на соревнованиях представляли воспитанники спортивной школы «Многоборец».

Высоких результатов добились сразу два спортсмена. Владислав Кирютин стал чемпионом в гонке на 12,5 км и добавил к «золоту» серебряную медаль в спринте на 7,5 км.

Валентина Линькова принесла команде ещё одну победу, выиграв золото в женском спринте на дистанции 6 км, сообщили 20 января в Минспорта региона.