Калужанке пояснили, почему в микрорайоне Кубяка нет катков
В понедельник, 19 января, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой объяснить причину отсутствия катков в микрорайоне Кубяка.
— Почему на Кубяке нет катков? - поинтересовалась женщина.
— Сейчас муниципальные катки залиты на тех площадках, где была техническая возможность, - ответили в Управлении физической культуры Калужской области.
