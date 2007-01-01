Обнинск
Спорт

Калужанке пояснили, почему в микрорайоне Кубяка нет катков

Евгения Родионова
20.01, 14:04
В понедельник, 19 января, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой объяснить причину отсутствия катков в микрорайоне Кубяка.

— Почему на Кубяке нет катков? - поинтересовалась женщина.

— Сейчас муниципальные катки залиты на тех площадках, где была техническая возможность, - ответили в Управлении физической культуры Калужской области.

