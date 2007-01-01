Скончался калужский ультрамарафонец Константин Горохов

Известному спортсмену было 76 лет.

За 50 лет он набегал около 200 000 километров, сообщили 20 января в министерстве спорта Калужской области.

На его счету - около 520 классических марафонов, более 1700 сверхмарафонов. Он установил рекорд в 3-хсуточном беге: в Череповце за 72 часа пробежал 303 км 420 м.

Горохов входил в Международный рейтинг сильнейших марафонцев планеты.

Прощание состоится 21 января в 12:00 в городе Суворов в поминальном зале у морга.