Калужские легкоатлеты выиграли медали в Смоленске

Там прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике, где состязались порядка 1100 спортсменов из 17 субъектов.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Юность» привезли 6 медалей. «Серебро» чемпионата завоевала Виктория Кожокар (5-борье). Победителями первенства стали Егор Пахунов (толкание ядра), Дмитрий Прохоров и Илья Елизаров, Ирина Корнева (2000 м с/п), которая также заняла 2 место (3000 м). «Бронза» покорилась Александру Черногузову (400 м)

Представители спортшколы олимпийского резерва «Темп» отличились четырежды. Обладателем серебряной медали чемпионата стал Данил Ефимов (400 м). «Золото» первенства завоевала Александра Копанцова (5-борье), дважды на 2 место пьедестала поднялся Артем Магушев (1500 м, 3000 м), а Василиса Козловская завоевала «бронзу» (прыжок в длину).

А команда нашей области в составе Ивана Анопочкина, Петра Ерохина, Максима Борисовского и Александра Черногузова заняла второе место в эстафете 4х400 м, сообщили 19 января в Минспорта области.