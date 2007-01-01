Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге впервые прошел турнир по лакроссу
Спорт

В Калуге впервые прошел турнир по лакроссу

Дмитрий Ивьев
19.01, 15:02
0 344
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге впервые прошел турнир по лакроссу

В футбольном манеже на Тульском шоссе состоялись первые в истории калужского спорта соревнования по лакроссу, где встретились женские коллективы из Тулы, Москвы, Калуги, Самары, Смоленска и Краснодара.

Победу одержала московская команда «Калибри». За ней разместились «Акулы» (Тула) и «Медоеды» (Москва).

Наш регион представляла команда «Кицунэ», которая заняла четвертое место, сообщили 19 января в Минспорта Калужской области.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
80%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxPQWVQcENJQkFLTHlGbnFUNXU4dGc9PSIsInZhbHVlIjoiWVlrelhUVzFUUnlxRm1tbU9CMGsvL0NQUkVNWUFoc25tWFlES201S3NZYWcyTms1UzBWYkw2WnMzaHZnajJFUWFKTHBCNGNGWGN5MGJ4MWsreGNFWWxZWUx0R1ovUHM4eTVBckRpU2lhRThrNG5tTit6d1hCZWxaeStzREYzd1RKelBIVUUrS0ZqN2Z1eHhUWEc3N2NKMlVFYnJFTUV1VWNsTWszYjJ1b3BXRk9RMkJ6L2FDSDdOVnNyaVo2Wjh3QWw4dnlpbXMycWZtSUFZRmtaNENuMzc3dU1WOXhNWlpKaHlnWU5UNEt5M2FlZFJES0hZSUk1TzlVcmVKVUtVQ2Q1Tk1EblVjVmhMdERON1IrUVZrRUJlU3V2WTd5QUplbStId2dpUm9KSXZqMkwxNDRpeksyTzFwNjZuR3FOTlE0Skl3OEJ6RC9XVW95eGQ5dklyV3puOUxtL0VzazJVUjI3YzZqWmJ2RWx5T3BlK3dNa3Z6SnBzOVFETDI5bGtDL09qdEpYTkRIdit6eHIyMHU5OGFyMWIzSEhHQ25wYTl6VGZ2MGZBdVdIT2o2YUFtQ2FnVHcxdWgyKzJnVGVHRCIsIm1hYyI6ImYyNTc4YmUyOGRjMzFlMzYxYmFiZmZjY2VkODUxYzEzNGRjZTExNzhjYWRlNzRmMTg0NWI2ZjU3MmQxOGVjN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjU4WUJRekY4eWRmbmpaUG5DTFdTSmc9PSIsInZhbHVlIjoidFJIREloWEp0ZFc1aDJBK2duZkVaVUo5NlE2dGxvUmpIek1oR3h4NFFvbmJEQ3ZoMXhlRGNONVlJQitmTkg0OFBHSE14c2F0ZU9IM2lWUTZrTWpiMUF2aXRjeVpxcjFjZmJJQUJ6Nm02SHdCTDg3dllkVU1EclYvMEdIcW1NcXJBOWUycEptWG9UeE9uSGo3UTY5Z0R5dW1IM1B2U01IKy94QXgxZWZpd3pUd2ZRY0trZy9haHdvN20wcmNZbnh4ZVVTTkd2ZUtKYW9IL0NNbVVHamtyN01EOXdONnIzS3lrUS93WDd5WkR2ZFZPdTJid205VUtaNjFuMmdvM29vSlphVWhYZkpYTzVWQW5LaFZYckRGZDRHN254RmR0MzBJamdCY3NFZGRWWDZ5aE1FVk1KUnpJQkNUTWQ1bWYyMGVBUVU4V0NHODc1cU1rQVdWQ1lTRllWSW1FZUxrRXV0aytZeHp3YTg3R1ZVN0RzbTNwNUxTYzBRSGlyaGZISGZkOFgyR05ZczhWV041VUlDdlB5dHFsQjZJMXdqVkJUeHpDV2U3alA1WGgrQjNHVkV3bll1Q0lvYUt1SUJWVXk2citDVkttL1lsRmlFdzJCdHBEMzNYayszdWljbGQ0aWFnZWdWNWJ3TERMQS9TRFlpNFphcmMzVWhVT3RpVHE4clloNWJtbDkxay9SNVZmQit6a3BSTkdkbndmK1QwZlRobWcvanN4d3Q1Uk9FMHY3WU1xSFVBeGNIa1dWajU4bWhpZkFSM05NUDVvQjNnb0pXOTJkck9IbHF3R1A1VHhLY0hCZ2ZtV3ljc1AxM0tGRWFwZ3VqeW9mWjc3MUN6bDZKQyIsIm1hYyI6IjgyYzc2Y2U0YmY3ODI1MmQ3NjIyMTFlY2MzMmE3YmM0NWIyZGNkMTMwZDVjMjRhMDIyMmFjZmI3ZjA3YjE4ZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+