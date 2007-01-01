В Калуге впервые прошел турнир по лакроссу
В футбольном манеже на Тульском шоссе состоялись первые в истории калужского спорта соревнования по лакроссу, где встретились женские коллективы из Тулы, Москвы, Калуги, Самары, Смоленска и Краснодара.
Победу одержала московская команда «Калибри». За ней разместились «Акулы» (Тула) и «Медоеды» (Москва).
Наш регион представляла команда «Кицунэ», которая заняла четвертое место, сообщили 19 января в Минспорта Калужской области.
