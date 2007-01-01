В Людиново заливают ещё один каток
На этот раз в микрорайоне Сукремль. Инициатива появилась после обращений местных жителей, которым было неудобно добираться до центрального катка.
Глава района Геннадий Ананьев рассказал, что лично общался с жителями Сукремля и обсудил с руководством местной спортивной школы возможность возобновить здесь ледовую площадку.
Активные горожане помогли с заливкой, хотя процесс занял больше времени, чем планировалось.
