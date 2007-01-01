Обнинск
Спорт

В Калуге впервые пройдет турнир по лакроссу

Дмитрий Ивьев
16.01, 12:02
Этот вид спорта недавно культивируется в нашем регионе группой энтузиастов.

- Лакросс имеет многовековую историю. Медали по этому виду спорта разыгрывались на Олимпийских играх в далеких 1904 и 1908 годах. После большого перерыва лакросс возвращается в олимпийскую программу в 2028 году на Играх в Лос-Анджелесе, - рассказали 16 января в Минспорта региона.

Турнир в Калуге пройдет 17 января в футбольном манеже спортпарка на Тульском шоссе.

В соревнованиях примут участие 7 команд из Калуги, Тулы, Краснодара, Саратова и Москвы. За медали будут бороться девушки 14-16 лет. Начало игр в 10:30. Решающие матчи стартуют в 15:00.

Вход свободный.

