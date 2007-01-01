Обнинск
-15...-14 °С
Спорт

Калужанин поинтересовался, катаются ли в школах на лыжах

Евгения Родионова
13.01, 15:08
1 494
Во вторник, 13 января, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о проведении занятий физической культурой на лыжах в школах.

— В школах области ещё проводятся занятия физкультурой на лыжах, как это было в «застойные годы»? - мужчина.

Министерство образования и науки Калужской области ответило на вопрос:

— Да, в единую образовательную программу по физкультуре входит лыжная подготовка, которая включена в модуль «Зимние виды спорта». Организация таких занятий зависит от погоды и масштаба спортивной площадки школы. Сейчас многие школы региона обсуждают возможность проведения занятий на лыжах в течение третьей четверти.

спорт образование
