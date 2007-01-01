В Калуге зальют каток на Маршала Жукова
Во вторник, 13 января, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о заливке катка во дворе дома №3 по улице Маршала Жукова.
— Каток во дворе не залит с начала зимы! Уже середина января, морозы, что ещё нужно, чтобы это сделать? - написал горожанин.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Каток уже подготавливается к заливке. Необходимо сначала расчистить площадку, а после ещё нужно выровнять лёд. Завтра на помощь привлекут дополнительных людей. Постараются сделать всё побыстрее.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь