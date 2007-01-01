Обнинск
Спорт

В Воротынске залили каток

Дмитрий Ивьев
13.01, 09:54
0 280
Работники МАУ «Воротынскблагоустройство» и неравнодушные жители взялись за лопаты, чтобы очистить площадку от снега и подготовить её к заливке.

11 января первый слой катка был залит.

- Мы планируем продолжать работу, чтобы каток стал ещё лучше для катания, - рассказали в местной администрации.

Также открыт каток в Бабынино.

Каток в Воротынске находится в сквере Молодёжный, около первой школы. В Бабынино - за зданием ФОКа по адресу: ул. Новая, д. 3.

