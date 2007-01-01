Обнинск
В Бетлице готовят площадку для сдачи норм ГТО
Спорт

В Бетлице готовят площадку для сдачи норм ГТО

Дмитрий Ивьев
13.01, 08:28
На местном стадионе завершается монтаж спортивно-технологического оборудования.

- С появлением данной площадки все основные испытания будут проходить в одном месте, что сделает процесс максимально удобным как для участников, так и для судей, - рассказал 12 января глава Куйбышевского района Сергей Макридов.

По его словам, у всех желающих появится возможность в любое время попробовать, как выполняются упражнения, отточить свои навыки и подготовиться к официальной сдаче нормативов на знак ГТО.

