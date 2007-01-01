Калужские бадминтонисты выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях
Соревнования прошли в Гатчине Ленинградской области. В числе 250 спортсменов из 15 субъектов страны за медали состязались воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва «Труд», сообщили 12 января в Минспорта.
Полный комплект медалей завоевала Мария Федорова. «Золото» спортсменка завоевала в смешанном разряде (до 11 лет). В одиночном выступлении Марии покорилось второе, а в парном зачете третье место.
Обладателем серебряной медали в парном (до 13 лет) и бронзовой медали в одиночном разряде стал Павел Федоров.
Его брат Михаил Федоров поднялся на третье место пьедестала в парном разряде (до 15 лет).
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь