Калужские бадминтонисты выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях

Соревнования прошли в Гатчине Ленинградской области. В числе 250 спортсменов из 15 субъектов страны за медали состязались воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва «Труд», сообщили 12 января в Минспорта.

Полный комплект медалей завоевала Мария Федорова. «Золото» спортсменка завоевала в смешанном разряде (до 11 лет). В одиночном выступлении Марии покорилось второе, а в парном зачете третье место.

Обладателем серебряной медали в парном (до 13 лет) и бронзовой медали в одиночном разряде стал Павел Федоров.

Его брат Михаил Федоров поднялся на третье место пьедестала в парном разряде (до 15 лет).