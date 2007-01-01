Афиша Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские бадминтонисты выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях
Спорт

Калужские бадминтонисты выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев
12.01, 16:17
0 183
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Соревнования прошли в Гатчине Ленинградской области. В числе 250 спортсменов из 15 субъектов страны за медали состязались воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва «Труд», сообщили 12 января в Минспорта.

Полный комплект медалей завоевала Мария Федорова. «Золото» спортсменка завоевала в смешанном разряде (до 11 лет). В одиночном выступлении Марии покорилось второе, а в парном зачете третье место.

Обладателем серебряной медали в парном (до 13 лет) и бронзовой медали в одиночном разряде стал Павел Федоров.

Его брат Михаил Федоров поднялся на третье место пьедестала в парном разряде (до 15 лет).

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImR0U1BxSnVUVlZQYjZVLzkrQjNlb3c9PSIsInZhbHVlIjoiK3k1Q2F6azNtckZFM20rSmpVRTVWakQ0V2grOVhNQnVVUFo1S3R1Vkh5ckprRXZLa2hFTzJZMnNDcExFdTg2Q3lsRDd6SHBoMnhoTmFqUExBQzJLV2puZ2pNYkNsR0RWL2VPNTErTlA2UW9MM3g4MzZXQjU1WVFRdDJobE5aVGYwYUlNOGhEUHRPK3loR0RueFpya2RFTnprYkNsekRQK3MrNnk0WTdXMEtkR01UeWQybk1Yc1hpZ3lZSWoyOG9EcTJEck1RMVdpK0N0SGh2Vk1tbWpzK2VzcEtnZ3AvMndJb0ZNblIrMURqWVB4YUp3VnFFRkU2RkpaTGpmSWhQSXcwSlJKMDRacU1BdnZoMjlpMUxDTWRyUXdCVHJhU09ma0JKMk84QkN6QkY3SlJ6ZHdWQmhtUzdaRlVldTdXL3cwckZuNERQMlBjYkFVMUw2UkNHRnYwUnh2MXdScWtzV1M3NVJ4KzlVM0dGNUF4M2MrRjVlbHZYdE9xa3BwSkhhZHVhc2ZPRVRzdEZ2RHN2M3U1bTlFaEdZelVmUUh5UmM5dzNndmVWNkI0YzVMbC8vNDh3UW55WHNDdDQ3cENQWiIsIm1hYyI6IjNhOTE5OWUyZDI2MDMwNjczMmRmYWZhMmM1NzU1ZTY0OGZiZDMwOWZlOThlZmEwYmQ0MWFlZGJkOTI0ZmMxYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5ITnlwdldodWdXaXBuNHBjeTlHVEE9PSIsInZhbHVlIjoiZVdDdnFOUXlMODVWWndWVkUvVis2LzJ5MDJMQ0swWDBCOW5nTFJNYXorZFJXNU5yS2ZRakt5QURVVy9zWUJpWGhEUE9IUkVldEt2R1dvcFFmYjg1ejcwRnBxM094QVdKMmxObXJ4eG5aa2o0ak9QbXlWVU9maDdxME9ha1RyUFVkUTRzZFFDaWljYWU0U0kzd1ZYdDZkTGlIK1VsZFhuaFJVUW9TNUl3WWpyYUdITmdiNUJ4Y21hU1FHYjB0bnZXS2NLbmZXdHRYQWdNUVJtY3VLRFpCdGNrcmFOWTBGMmJmNkVqdDFDdlBEZUFabEtTNmlWR2gyWndzV0FMb01ORGw2QldzcHNZVXRTSUtEdFhvV0lmbnJOOGVnc1BGYnhrb1MyM0t3WTF3aDZsYlI2bjBDMmtaVkRSUnNyd3pwM1VnYktwek9YeHlFcVJCZzAzOFI5M05KZVFPcXJDWEl6UHZHNENyYnhFNTRvOXhFYSsySkIxQjc0Q1FkbVFNbzRXNFYva0J6T3pxMVNraE90MTA4bmljaGJYRFJlZkQzN1FlRG1xcGsyOGJEMTZuVG5CVXJUTm4zZ3ZHRmNMcjJnQk9FTytNSGlDOXNESVRoamV6Tmd0eFRXU2thSmZNZ3NYSElUTTdXL0xZUXdlQUwwK015bUpBUzIxMGNTc3JSTmVSazdDMlY0OVBORUdPa3ExblFlZzR3VFNkZzRCNHQvQTdRYXZBV05ORlhTcW40RDVDUy9hNGZyVWpSWkF2anQ2MVg3Rkh2RlQwRmxpbHhSeVJMRThZQ3hLTlBCZW9VdVlaNkNBL2wzNHFtV3NMOTZEck8zc0lrK3RMNWphRGM4MiIsIm1hYyI6IjVkMzJiZjUzMWY5OWFjYjNiZTk3ZmI1N2E5NmVmOGQ4NWIxNTMzZjVkMzhiN2Q4MzMwYjgwNTUzY2FmMGQzNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+