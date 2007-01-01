В Калуге завершился областной шахматный фестиваль «Рождественский»
Соревнования по классическим шахматам прошли с 5 по 7 января во Дворце спорта «Центральный»
Участие в них приняли свыше 200 юных шахматистов 2008 года рождения и моложе, представлявших различные города региона.
Программа фестиваля включала 10 турниров, сформированных с учётом возраста и рейтинга игроков.
Наиболее успешно выступили спортсмены из Калуги, завоевавшие 24 из 30 разыгранных медалей.
