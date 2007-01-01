Афиша Обнинск
Главная Новости Спорт В Калуге завершился областной шахматный фестиваль «Рождественский»
Спорт

В Калуге завершился областной шахматный фестиваль «Рождественский»

Соревнования по классическим шахматам прошли с 5 по 7 января во Дворце спорта «Центральный»
Михаил Тырин
08.01, 15:34
0 101
Участие в них приняли свыше 200 юных шахматистов 2008 года рождения и моложе, представлявших различные города региона.

Программа фестиваля включала 10 турниров, сформированных с учётом возраста и рейтинга игроков.

Наиболее успешно выступили спортсмены из Калуги, завоевавшие 24 из 30 разыгранных медалей.

