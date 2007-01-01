Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В сквере Волкова пройдет спортивный праздник в Рождество
Спорт

В сквере Волкова пройдет спортивный праздник в Рождество

Министерство спорта Калужской области сообщило о проведении «Рождественского забега».
Ольга Володина
04.01, 10:12
0 269
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Мероприятие запланировано на 7 января, начало в 11:00. Сбор участников и старт на стадионе в сквере имени Волкова. Чтобы присоединиться, необходимо заранее заполнить электронную анкету по ссылке.

Участники могут сами выбрать подходящую дистанцию. Предлагаются три варианта: один круг - 1700 метров, два - 3200 метров или три круга - 4700 метров. Забег пройдет по специальной вело-беговой дорожке в сквере.

Программа начнется в 10:30 с оформления участников, в 10:55 состоится общая разминка, а в 11:00 будет дан старт.

Новости по тегу
спорт забег сквер волкова
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlowTzZFemF2dUlCb0VkSEt2cCtHbHc9PSIsInZhbHVlIjoianIzYUQrYWJjOEZLZk9ZYkZJOTIyTUxGUGFYMWliU3pHUDdsUGhzOENJbVFBcXJPdzQwcFlFVFd3L25nR3FoMTJkV0V0SjNDdlRkVXZYRkN0UFNnRzR1RUJNWENoOTdkakYvV3B5a1drU3lJbllEZkNtamZDRWFqWkdQNzFkaWpuUE50U0pldE1FSWVBTXVKVGxHenRMUnhjeHlkdHBnMGFlMGpybHcwM3M1Y3NKVzlyTE51Q3ExYzNpZ0JpZnVzcEVWcHVPaFhRdUhBc2dYbG9EODFjWmliSURUZGozMUNZWlpZVzNyNnVhdE15T2FUZlo3ZEZvUFlOelFVcmRxWmVzL0dWWFYzV1ZNMVVLMEtvdC9qbDBnTmtxSW5WODRQRFU2YUsrYnZ4NitmZEQ5UjJXODNBNC9xcU5OejRNMnNwbDZoY1lDSGVhcHZOS2xZdHNHV3lndGIvMVQwUXR4Z1ZFU3BwV0Z4L3NYTHprYWRqLzRtVUFXQ3k4UHl2bzRrU3grVjU3S3FjTld0V3g1SkNXMkZSLzgzS0RhM3pveFZLbTBoRDltKzhJRVQzQnRNdkJVS2FqclBsWHBIRnYyTCIsIm1hYyI6IjdkODc2NWQ1MGIxNTA4YTg3MDE5NmM3MjAyNmZlYTI0MDg1NTkzM2Y0ZDQyMTEwZGM1OWE1Y2QyMGZjNjkyMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxtK1JkODVqM1Q4aHNCZ09RV3NzRGc9PSIsInZhbHVlIjoibEV3MnltK0NoQTRLOGsrOGxUanVROENyNTI5UnNJWnVoRW8zbVhSWlN3aC9IRjRBU1NvQ2hpNGE1S253dnZ2Zlk1aXM5OExvZSt0SzZEUG9Zczcxd3pqUmRsNDlmbnNESFprOEdQeTFvdlBLbHZWdGlFQnFYS05zaFVBT29aMXo3dklVZUF0T05DVFpIaGFSSnZvejNZZjVtU3VPL3dTTXl3YU5xeGpHWjFqYmtzc2VraDRNUGFFbklGNXZzbFd0OXVyQUwrWFRia1pac2pqcmFvN05nNUdXTXRuMU4rcXU5RFRIbkhQb0x4UDlPeFhpcVQrTkc3blpFZHRpblZzRVdmUmExV2RaQ0cyVnVvZGhTOE10Wjh3ZjJRTmRLckJXQUZkUG5HcVMrYmxCREtHZk9nTFJOUHF1eGJpeEhVZDNZdllPTFBmTk4wN1oyVkVOUWJNem9SSi80eEs2Y0Q5RTQrQ0ZVWlRZSDVpZU82eTB0QkpUa28xbXI0UWFDdlhvL2p5RUtjMVlEWXVSRXEyNE03NVVON0xldXpCYnFkYTVHbFFrUjAvQkdJTDNHaDJVWld1MG4vSlg3WTZBVnZ4Q01UdERybGQ0Y2V4YU8wazBleGdxQ01XQnA4bVZ4QWVxSXhzenIxb2lMQ0RLeUJPZjJheWhNRkJuY05VUzNhUmdCTzFpdlFKUXlvNFRDbFVjTTdVTkdYZlhWQklKRzFOaDFNWlhQN1VTOFYrNStvSUVKTXJJdHBNVG15OWdPMXlLZG91QVRQZ0t5RkdObndmMWVqdEtwUGo4a01rTzFUNWQ4OG5lYVg5TDNxSmlUblhFQzZYaG1sNjdsR0VibFUyaCIsIm1hYyI6IjIwMWM2Y2QxOTI0NzAwOWI0ZTYzOGQ3ZTQ3ZjYzZWM0NDcwMDEyZmU5YTQxOTAwMWZhYWZiYjRiM2UxZmYxODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+