В сквере Волкова пройдет спортивный праздник в Рождество

Министерство спорта Калужской области сообщило о проведении «Рождественского забега».

Мероприятие запланировано на 7 января, начало в 11:00. Сбор участников и старт на стадионе в сквере имени Волкова. Чтобы присоединиться, необходимо заранее заполнить электронную анкету по ссылке.

Участники могут сами выбрать подходящую дистанцию. Предлагаются три варианта: один круг - 1700 метров, два - 3200 метров или три круга - 4700 метров. Забег пройдет по специальной вело-беговой дорожке в сквере.

Программа начнется в 10:30 с оформления участников, в 10:55 состоится общая разминка, а в 11:00 будет дан старт.