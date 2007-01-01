Новый год с улыбкой: калужская семья пятый год подряд встречает Новый год на спортивной дистанции

Фото: Владимир Андреев

Для многих калужан 1 января начинается с семейного застолья, но для Евгении Родионовой и её папы Андрея Родионова утро первого дня года уже пятый раз начинается с совместного забега. Новогодний старт на 2026 метров стал для них не просто спортивным событием, а настоящей семейной традицией.

Евгения Родионова, участница забега:

— Новогодний забег - это особый старт не только для спортивного года, но и для нашей семьи. Утро 1го января мы с папой встретили на дистанции в 2026 метров - зарядились энергией, позитивом и совместным спортивным духом. Мы бегаем уже пятый год. Это уже не просто пробежка, а добрая традиция, которая объединяет нас и наполняет год бодростью. Отдельное спасибо маме - её поддержка с горячим чаем и аплодисментами на финише для нас бесценна! Желаю всем найти своё «новогоднее дело», которое будет вдохновлять так же, как нас этот забег. Бегите в Новый год с улыбкой!

Андрей Родионов, участник забега:

— Пять лет назад, в 2022-м, мы впервые вышли на старт Новогоднего забега, чтобы просто попробовать. Сегодня бежим уже в пятый раз. Новогодний забег для нас - это не просто спорт, а наш небольшой совместный ритуал, который не зависит от возраста. Это способ встретить Новый год с чувством общности, энергии и взаимной поддержки. Самый лучший старт, который только можно придумать!