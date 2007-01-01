Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Новый год с улыбкой: калужская семья пятый год подряд встречает Новый год на спортивной дистанции
Спорт

Новый год с улыбкой: калужская семья пятый год подряд встречает Новый год на спортивной дистанции

Евгения Родионова
06.01, 20:05
0 271
Фото: Владимир Андреев
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Для многих калужан 1 января начинается с семейного застолья, но для Евгении Родионовой и её папы Андрея Родионова утро первого дня года уже пятый раз начинается с совместного забега. Новогодний старт на 2026 метров стал для них не просто спортивным событием, а настоящей семейной традицией.

Евгения Родионова, участница забега:

— Новогодний забег - это особый старт не только для спортивного года, но и для нашей семьи. Утро 1го января мы с папой встретили на дистанции в 2026 метров - зарядились энергией, позитивом и совместным спортивным духом. Мы бегаем уже пятый год. Это уже не просто пробежка, а добрая традиция, которая объединяет нас и наполняет год бодростью. Отдельное спасибо маме - её поддержка с горячим чаем и аплодисментами на финише для нас бесценна! Желаю всем найти своё «новогоднее дело», которое будет вдохновлять так же, как нас этот забег. Бегите в Новый год с улыбкой!

Андрей Родионов, участник забега:

— Пять лет назад, в 2022-м, мы впервые вышли на старт Новогоднего забега, чтобы просто попробовать. Сегодня бежим уже в пятый раз. Новогодний забег для нас - это не просто спорт, а наш небольшой совместный ритуал, который не зависит от возраста. Это способ встретить Новый год с чувством общности, энергии и взаимной поддержки. Самый лучший старт, который только можно придумать!

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IksxTUNoNURjVUpOa3pYbVNQazZMMkE9PSIsInZhbHVlIjoibDRZWkFIRysrOU5TcHIybjVyYmc0eFkxM3p6bzh2eU9yR2oyQ0RxLy81WWVTbTQvb3BYK0h5SmtDY1cyT1JmbmpTL0JpOWlNTE03d1JaQjE3SFo0KzQzSjlKcVFMQUlHWDlQT1BWUVRxZ0VLWlA2UW5HUm00eU03N3Z1c0tBeVZ3VWl6a0ljZXVDUGg1V21RV05Mbmc0d1lWQlNsZ09Gelp1MUljS0lHQ0c5dHVoQkd0L003S0NkVVNkb05jc3ZyZTZTelI5TEZZUWlkRFJrcmtPRzV5NlNYdEtUaU1hcG5zK0pyZk5rRkFNOTVCZFlhMUw0QWxxV0lyWEJlSmdkb3BYSmxVS2s0MFZYMlZTZEs5TW9NZFlha0MxaGpPSFB3WnI0SWlXQnd2dUJLNTBtMmMxWTdZUCtYWURPNDYzYi90RDB0QTA1R3FSQkxYa01MZytxNnpWTXMvdVJDTEhFNzdMbERZQ2pIMVl2dFptTmdFWGxHdm1QN0lSS21kM0wySEhjVGNUUUQvTkhHYlJFMnBVNEpRTkZScnMyRlJtSmVqekE5dXdvTHRhWUR2by90YkIrSm1GRW5FaU11dDd2WiIsIm1hYyI6ImRiMGI3YTAxODE3ZDcyMDA0ZjY4OGE2NTAyYWRjYTE4NjRiNjdhYWJiYTFhMDExZTEwMGRjOGI2ZGQ3YWRhZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjM1Z2h2d1lMTmJTTFV3b0dJaUNST2c9PSIsInZhbHVlIjoiTWg1djhLNm8rdWdOV1BIUWh2WEUzZTJrSHBjS2UwNmd4N2p2UjdtUkxScWZNTkJVSy9QU1lyMVd6MmltMTJDakNPZ1l2eUUrZ0hmZExOZ0JNTUdiV0ViQlRYSUwrM3NCRFhXay9rTk1NWm5pdVNheGpSTitEYnJ2SEtzeFNEd0FRdC9tbU5mcGo2aFRuTG5GaG1DNWlMTGtuSzllekFmWmRoTDhWYTVZaVRVeU5sczFiMytsYzRLT0RzakNmU1RyL1hJSE54dzlzaTU0dmpVTlFTZnljZkFRMGM1VlpTYlM4anVKU1FXMUN4SklJZU9rckZ3NUJNbzA2amNSNFJTNlBYeVpPUVBDVzRtc2FaZ29Wa3ZIUW1QRzdVb3RQc1huN3l4bjhRTmJLZFVHaVBGWWZ0NFdBNWcvcldKWHF1bys3aHVjK203Rzl3UmtYMnNrZmZveWNDa1RMUGhpMTduNXllV3JRLzNVMGR1YW5Xc291NVhnWkp2V2ZoYSt0aExpMmszTUgzY1Y3dDBNd0wyUFUraHVqSjBiSno0eDJiQTIyRThaczk3Z1FRTGhWYnRoaWQ0NEltaWRjWFFXOXpWbjVGd1gzZlFpRERHaFZKcXVuU3FjQWV3Y2I3Vks1SXYyL1dlQ0tzWnVWc2tYbCtwWTRJd2Y4NmU5OHRMQi9pNXNZMjJyN2hqMlZmRTNrdGQ3ODhNVXI5NUY3VEhpaGJGTlN6bWt4MkxXOUZWZGp1ai8zLzA5ZEtrMC93d3F0M0NtNFFsVFdyUDQ1SkxYbGIrekFTdjNOR21sNVpzaVM2UU9DSHc5MVBUNUpuL3dlQ1dQcnJ5WkU5SzJGK3lXMXFnQiIsIm1hYyI6ImNhMDliYTAyZGUxNjkwMjliODkyZmEyYTdlOTIwZmNmMTY3ODllMDg2N2RjMjU1MDc5MTY0MjkyNWZhOGRiZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+