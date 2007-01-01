Новогодний волейбольный турнир среди команд профессиональных коллективов прошел сегодня в Калуге
Участников соревнований поприветствовали министр спорта Олег Сердюков и капитан команды ЭХЦ Владимир Мешканцов.
Товарищеские турниры - это прекрасная среда для популяризации спорта и здорового образа жизни.
Несмотря на то, что на площадке играли любительские команды, борьба шла серьезная.
Волейболисты демонстрировали мощные атаки и выверенные до секунды паузы перед подачей, максимальную концентрацию и молниеносную реакцию.
Все команды были нацелены на победу, но в честной и упорной борьбе места распределились следующим образом:
- 1 место - Министерство спорта Калужской области
- 2 место - Администрация губернатора
- 3 место - ЭХЦ
Этот турнир стал яркой спортивной точкой в любительском спорте уходящего года. Он вновь показал, что спортивное сообщество становится больше и крепче, а интерес к игровым видам спорта внутри профессиональных коллективов растет.
Поздравляем победителей и призеров!