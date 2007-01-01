В Минспорта ответили, где калужанам играть в шахматы

В понедельник, 29 декабря, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм». Он поинтересовался, где в городе можно организованно заниматься шахматами.

По его словам, в городе негде играть в шахматы.

— Шахматы - это тоже спорт. Но как ликвидировали в Калуге областной шахматный клуб 20 лет назад, так и нет шахмат в Калуге. Поэтому читать про второй, третий, восьмой, десятый лёд неприятно. На это миллиарды в бюджете есть, а на шахматный клуб нужно хотя бы 0,1% от тех денег, - написал мужчина.

В Министерстве спорта Калужской области дали комментарий по ситуации:

— В ноябре в Калуге был открыт шахматный клуб, на открытие приезжал гроссмейстер Сергей Карякин. В клубе могут заниматься шахматами все желающие. График работы клуба, контактные данные и ответы на другие вопросы доступны в официальной группе клуба.