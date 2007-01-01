Афиша Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Минспорта ответили, где калужанам играть в шахматы
Спорт

В Минспорта ответили, где калужанам играть в шахматы

Евгения Родионова
29.12, 16:07
0 224
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 29 декабря, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм». Он поинтересовался, где в городе можно организованно заниматься шахматами.

По его словам, в городе негде играть в шахматы.

— Шахматы - это тоже спорт. Но как ликвидировали в Калуге областной шахматный клуб 20 лет назад, так и нет шахмат в Калуге. Поэтому читать про второй, третий, восьмой, десятый лёд неприятно. На это миллиарды в бюджете есть, а на шахматный клуб нужно хотя бы 0,1% от тех денег, - написал мужчина.

В Министерстве спорта Калужской области дали комментарий по ситуации:

— В ноябре в Калуге был открыт шахматный клуб, на открытие приезжал гроссмейстер Сергей Карякин. В клубе могут заниматься шахматами все желающие. График работы клуба, контактные данные и ответы на другие вопросы доступны в официальной группе клуба.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZ5YXVFR2Z6ZnAwMlV0dTdJTmpwUnc9PSIsInZhbHVlIjoiaUxVK0JZY3RKMXl4Q3d6OUZSYzJTV2JiL1dJdzJtYnV5MTFDa25DeU5wOVl6Yy9FTlhSVWRJcUhMQ21ZKzdaVFdEai9uR2xSQ1RmajVkZUwvTWU3VWo3Mm1wNVJ3bXFkUHF6bWk5c0YvMHY5VlZ6M1RFM0dsdjRFaUZ5QWN2L3JRRGJiT3NoRVR3R3ZEZGVQSURjcW8vNTVycVhjaWtsM3BoNkdrR2lnWXI2SFQwaEMwTmpDOURJUVB3OW8rdGkvY0ZQZXpOQmdEWkJwZ0RJRVI1Z044VDlZaUJVS0U4cjZpbmlTNkhvdVRTNFlqSTlZWjVMZlA2NlNRY2VXSWh3RlBSd0VlWnJtUWE5S3VDdUVvR0J0Qy9yR0NJaDl0T0pTcWRLMDRpd3dFV1k1bVlFZHZIWXZFVFd1N2ZsalJBL21tZjNHYlFqQldJaVBaQW9zQVZwM3ZLTXdMM2RoVlFLeXZOWWIzTWVxOXhuUEtEVS9BVldMZDRXVGZYWVdqVjNzbnFXUXFOSlZpVWJRUll2VHlBeTNXODdYVEE2dWhnTXBjdUhQZW1JeWQzTWFZcnJCQjNVTVZZRDkxVUlodUw1YyIsIm1hYyI6IjU5YTU1YTk5NDhiNjYxZjk5NTNkY2RhNjJlNTI4M2I2Nzk5ZTlhZTk1NDg4NzdmMDk1MzI0ZDlkNjAyZDhlNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhnVDh5TTNic3JNTkVsQ2hJSm9hWXc9PSIsInZhbHVlIjoiYXhiVmVtL0tMRnRVR1lYa1V2RmltTFo3TnFabXNDdWJnVkt2Q0NFM0E4dXFneXdhZXljUFZkUmNsNUJlVW1lcGhpaXRSbFFscmhsSWV6NnBQM3VGeVEveFJWTXVpQUY5R1hVRlJNVFpUcjFpMHlESmpscWRlYVpZaU9OenlRTzFIR3RXOEx1Q1hFYmUxU2NORUl5ZUh6SUJDbVNaNVpPMExKMEoxQVBRc0Qxam9ycDRncE9ueWNZLzd2OU4yeGptckJ0ajd1UXR4SFhIbDQ0RE1rZXlrVjB6enh6enVZWk4vYi9yQ3RyT2tuREYrZjZreXRWODZyZk5zaTEyVEhzRXk0bEM1eVE5d2NDNk1saERsVVplcGJ4SXF5ZytmZUZvelcxRDd2RWM1WlBKb0VUWnVkaEFEbEczTkRyOHBYMGJDdEhrdERzZDVnTm45MUcxRk5IWmJHdDlTY3NZRFVhZ0ZpRkxOTm1SeVg3VTlRZyt2bzYyYUc0SUZlSHMzM1F4ZVg0NG1WWVoxT0EvaWo0WllTU0tXa2FjZy9jMCt6QkpGRGdQRVRqdFJxbDhyVVhCL2RxUXRxNmUyNEFIdXZEZjU4dnErOFYweitUMkZEUysycjRhdlowdFdiMDN2a1dWTkREZHRhUnRVaFhoS0JtV0d3WWRnWThZSGNKdGVxOXhvM3RHb3Q1RjVOS3ZhZ1FMendWTkpLTjdZV0p0OUdBalRLVTM4blRpK1FaeDlLY1htYnF3UnR0ekd3L0cyWElGaElXUHRnYUVPVUFlRmNoRUlJdU9yR3RNdndpNjhJQlVzbFhPTGJ5U3Q3TDgrbXNTMGkzWmZvNk1TTkVSODNydCIsIm1hYyI6IjVlODUxN2ZhYzBlYTI0OTc2MzMxOTliMGZjZTAxY2ZiNDA4MTgwZjg2N2UzOTE0Y2YzMTJkNzlmZWM3NGRkZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+